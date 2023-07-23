بوخريص: يجب تعدد مصادر الحبوب للحفاظ على استقرار الدقيق

أكد نقيب الخبازين أبوخريص محمد أبوالقاسم، أنه “رغم انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب إلا أن ذلك لم يؤثر على توافر الدقيق وأسعاره في السوق الليبي”.

وقال أبو القاسم، في تصريح صحفي، إنه “من خلال مراقبتنا للسوق، الدقيق متوافر والأوضاع مستقرة والأسعار ثابتة كما هي عليه بكل مناطق الشمال والجنوب والشرق والغرب.

وأضاف أنه “يفترض على الجهات الحكومية الانتباه للمخزون الاستراتيجي للحبوب في البلاد لأن بعض المطاحن الخاصة لا يهمها سوى الربح”.

وتابع؛ أنه “يجب على السلطات دعم ديوان الحبوب المولود منذ أكثر من عام للحفاظ على مخزون استراتيجي والقضاء على الاحتكار، والحفاظ على الأمن الغذائي”.

وختم موضحًا أنه “لا بد من تعدد مصادر الحبوب للحفاظ على استقرار الدقيق في البلاد وعدم تأثر السوق المحلي بأي تغيرات خارجية”.