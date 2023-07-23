المنفي يدعو إلى معالجة السبب الحقيقي للهجرة

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى أن تتجه الجهود نحو معالجة السبب الحقيقي لنشوء وتفاقم موجات الهجرة غير النظامية.

وحث المنفي خلال كلمته في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بروما على أن تتجه الجهود نحو معالجة السبب الحقيقي لنشوء وتفاقم موجات الهجرة الغير نظامية انطلاقا من دول المصدر والمتمثلة في الفقر وعدم الوصول إلى الخدمات الأساسية وانعدام الفرص الاقتصادية في تلك البلدان نتيجة لنقص مصادر التمويل بالإضافة إلى النزاعات المسلحة الداخلية والخارجية.

وطالب المنفي بتوحيد كل المبادرات والمخرجات السابقة على أسس الشراكة والتوازن في صياغة السياسات وفي تنفيذها.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في المؤتمر بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية “جيورجيا ميلوني“.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المؤتمر يهدف إلى تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال وضع استراتيجية مشتركة وخطة عمل بين دول المصدر والعبور والوصول، بحضور عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.