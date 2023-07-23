| اتفاق ليبي فلسطيني على تشكيل فريق فني لتطوير القطاع الصحي الليبي

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2023/07/23 على الساعة 10:50

: اتفق نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع وفد فلسطيني برئاسة مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عماد الزهيري، على تشكيل فريق فني بين الدولتين لتحديد الأولويات، والاتفاق على آليات العمل خلال المدة المقبلة.

وأكد الوفد الفلسطيني استعداد وزارة الصحة الفلسطينية للشراكة والعمل مع الوزارة وتبادل الخبرات، عبر إيفاد الكوادر الطبية المتخصصة لتطوير القطاع الصحي الليبي في تخصصات زراعة القرنية وعمليات القلب المفتوح وجراحة القلب المفتوح للأطفال.