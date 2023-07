وزارة الحكم المحلي تعطي الإذن لبلدية كاباو بتوريد مضخات مياه وإنشاء خزانات

أعطى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدرالدين التومي” الإذن للمجلس البلدي كاباو بمباشرة إجراءات التعاقد لتوريد مضخات المياه وإنشاء خزانات مياه ببلدية كاباو.

وأشارت الوزارة إلى أن التعاقدات خاصة بالمشاريع المستعجلة، وهي مشروع توريد 8 مضخات مياه بقيمة 720 ألف دينار، وإنشاء خزانين للمياه بسعة 500 متر مكعب داخل البلدية بقيمة 770 ألف دينار لإحداها، والآخر بقيمة 699 ألف دينار.

وقالت وزارة الحكم المحلي إن إذن التعاقد جاء بعد مناقشة المشروعات والاحتياجات المهمة مع المجلس البلدي كاباو، مؤكدة أن هذه المشاريع لها أهمية كبيرة في توفير المياه للمواطنين داخل البلدية وستسهم في التخفيف على كاهل المواطن وتوفير المياه له.

وكان عمداء بلديات (كاباو، ويفرن، وجادو) قد رفضوا مبلغًا مخصصا من وزارة الحكم المحلي لشراء سيارة لكل منهم بقيمة 150 ألف دينار للسيارة الواحدة.

وطالب العمداء بصرف قيمتها في توفير حاجات البلديات من دعم قطاع المياه والصرف الصحّي بشراء صهاريج المياه لتوفير المياه للمواطنين، وشراء مضخات مياه لبعض المناطق ودعم إدارة خدمات النظافة.

المصدر: بيان وزارة الحكم المحلي+ قناة ليبيا الأحرار

