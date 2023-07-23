المنفي: نأمل إطلاق مسار روما بما ينسق الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية

الوطن| رصد

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل هاجسا للدولة الليبية والأطراف المجاورة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة أنه يجب تنسيق الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية ونأمل أن يكون ذلك من خلال إطلاق مسار روما والتعاون الدولي للوصول إلى حل جذري.

ونوه بأن شح المياه بسبب تغيرات المناخ تدفع الآلاف للهجرة غير الشرعية وتعريض حياتهم للخطر والموت في البحر والصحراء.

وتابع “نشهد عنف في ليبيا بسبب مهربي المهاجرين غير الشرعيين والمقاربة الأمني لا تكفي لحل المشكلة وإنما تحتاج إلى مظافرة الجهود”.

وختم يجب منع مراكب الموت من عبور البحر المتوسط لحماية أرواحهم وذلك بدعم من الدول المجاورة.