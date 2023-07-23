قادربوه يبحث أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للموظفين الجدد بالرقابة الإدارية

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس “عبدالله قادربوه”، اليوم الأحد، في الاجتماع الذي عقده بمكتبه، مع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية “ناصر مسعود”، ومدير إدارة الشؤون المالية “عماد اخبيزات”، الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات المالية لموظفي الهيئة الجدد، وأسباب تأخرها، وكيفية معالجتها.

وأفاد “قادربوه”، بأنه سيتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بتخصيص المبالغ المستحقة؛ حتى يتسنى للهيئة تسديد الفروقات التي تأتي ضمن حقوق موظفيها.

وبحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية، فإن طرح هذا الملف يأتي على طاولة قادربوه تلبية لاستفسارات ومطالب أعضاء وموظفو الهيئة الجدد بشأن تأخر صرف فروقاتهم المالية، واستكمالا للاجتماع السابق المنعقد معه لبحث ومناقشة أعمال لجنة شؤون الموظفين المعنية بالأمر.