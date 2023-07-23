النهر الصناعي: إصلاح الأنبوب المتضرر في أجدابيا يستغرق 30 إلى 40 يوما

أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي أن إصلاح الأنبوب المتضرر في اجدابيا يستغرق من 30 إلى 40 يوما.

وقال الساعدي في تصريحات إعلامية أن الكشف الظاهريّ للخطّ يظهر أن أنبوبًا واحدًا هو المتضرر فحسب، لكن لا بدّ من جراء الكشف الداخليّ للتأكّد مبينا أنه إذا تأكّد أن المتضرر أنبوب واحد، فسيستغرق إصلاحه بين 30 و 40 يوما، وإذا تضرّر أكثر من أنبوب فسيستغرق الإصلاح مدة أطول من ذلك.

وأشار الساعدي إلى أن فرق الكشف والفحص ستدخل الأنبوبَ غدًا لتقييم حجم الضرر بعد أن تم حُصر المنطقة المتضررة من الخط وسحب المياه من حولها، مشيرا إلى العمل حاليا على سحب المياه من داخل الأنابيب.

ولفت الساعدي إلى أنه يتم حاليا تزويد بنغازي بـ200 ألف متر مكعب من المياه يوميًّا من جهاز استثمار مياه النهار، لكنها كمية لا تكفي المدينة كلها.

وكان المتحدث باسم جهاز مشروع النهر الصناعي أكد أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب الناتج عن الانفجار الذي حدث بخط النهر الصناعي الخميس والذي ترتب عليه انقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي واجدابيا لمدة غير محددة حتى الآن.

وأضاف الساعدي، أن التسرب الذي حدث في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر بـ 500 ألف متر مكعب، كما تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه إلى بعض البيوت دون تسجيل أي أضرار بشرية.