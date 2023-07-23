بورايقة: ليبيا باتت حاليًا ساحة للتصارع والنزاع الدولي

قال فيصل بورايقة، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، إن ليبيا تعرضت لتدخل أجنبي واضح عقب “فبراير 2011″، وصعود طبقة حاكمة في إدارة الدولة بمستوياتها المختلفة بشخصيات غير مُدربة.

وأكد بورايقة، في تصريحات متلفزة، أن ليبيا باتت حاليًا ساحة للتصارع والنزاع الدولي، كأحد الساحات الموجودة في إقليم الشرق الأوسط، حيث سعت الدول إلى تصدير أزماتها الداخلية إلى الحالة الليبية.

وتابع:” لا نستطيع أن نقرأ ما يحدث في ليبيا إلا أنه ضمن حالات الصراع بين دول الإقليم ودول كبرى كالولايات المتحدة”.

ولفت إلى أن تركيا تسعى إلى توظيف تدخلها في ليبيا لخدمة المصالحة الوطنية، بنفس الطريقة التي فعلتها في الأزمة الأوكرانية.

وشدد على أن تصعيد هاكان فيدان من المخابرات التركية إلى وزارة الخارجية محاولة لتبييض وجه تركيا من التدخلات الخارجية وإيجاد دبلوماسية ناعمة.

وأشار إلى أن أردوغان يعرف أن لديه عقودًا في ليبيا قبل فبراير 2011، تقدر بنحو 14 مليار دولار، ولا يريد الاستغناء عنها، ولا عن برقة أو شرق ليبيا المُحاذية لمنطقة شرق المتوسط.