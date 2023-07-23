ليبيا.. دبيبة يعلن استئناف الرحلات بين طرابلس وروما غدا الإثنين

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، عن انطلاق أولى الرحلات بين طرابلس وروما غدا الإثنين، إيذانا باستئناف الرحلات بين البلدين بعد توقف دام عشر سنوات.

وقال دبيبة، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد: “استئناف الرحلات بين ليبيا وإيطاليا خطوة تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى وسنعمل على فتح خط جوي بين روما وبنغازي”.

وأعلن دبيبة في 9 يوليو الجاري، عن أن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر المقبل.

وقال: “أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا”.