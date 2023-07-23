“أبوزريبة” يبحث سبل تأمين الطلبة داخل الجامعات بالمنطقة الشرقية

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الأحد، بديوان الوزارة ببنغازي، مع رئيس مكتب أمن وحماية الجامعات بالمنطقة الشرقيّة علي الترهوني، الإجراءات الأمنية والخطط التي سيتم اتخاذها لحماية الطلاب داخل الجامعات بالمنطقة.

و تطرق الاجتماع إلى المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المكتب والأفراد التابعين له، و وضع حلول مناسبة لها.

و أكد أبوزريبة على أهمية تعزيز الأمن في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة آمنة للطلاب والموظفين والزوار

وأضاف أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتعزيز الأمن في هذه المؤسسات والعمل على توفير الاحتياجات وحل الصعوبات بما يتماشي مع إمكانياتها.