بعيو لـ “اللافي”: يا وزير المعاصي لو أسست ألف منصة وقناة لن تحقق أغراضك الخبيثة

وصف محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، بحكومة الدبيبة، بـ «وزير المعاصي».

وقال بعيو في منشور على فيسبوك: “يا وزير المعاصي لو أسست بالمال الحرام ليس فقط منصة هادف بل ألف منصة وقناة، فإنك لن تحقق أبداً أغراضك الخبيثة لأنّ اللهَ لا يُصلح عمل المفسدين”.

وكان وليد اللافي قد أعلن عن إنشاء منصة لصناعة المحتوى مسخرًا شركتي لبيانا والمدار المملوكتين للدولة للترويج لها.

واستقبل مستخدمو شبكات ليبيانا والمدار، الخميس الماضي، رسالة نصية على هواتفهم الشخصية، تحوي العبارة (هادف، همزة وصل)، والغرض منها إثارة التساؤلات حول معنى العبارة ومصدرها، وفقا لمصادر مقربة من اللافي.

وبحسب مصادر مقربة من اللافي، فإن «هادف» هي منصة جديدة تمولها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وتقوم برعاية صناع المحتوى الليبيين من الشباب والفتيات.

قدم وزير الدولة وليد اللافي المعروف بـ”وزير صناع المحتوى”- في إشارة للملتقى المثير للجدل الذي أقامه في أواخر السنة الماضية واستهجنه الليبيين- استقالته قبل أيام إلا أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة هدده بأن سيتعرض للملاحقة القانونية والقضائية، حال استقالته.