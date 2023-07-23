المشري يبحث نتائج اجتماع برازفيل للمصالحة الليبية

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اجتماعا مع وفد لجنة المصالحة التابعة للمجلس.

وتناول اللقاء نتائج مشاركة لجنة المصالحة التابعة للمجلس الأعلى للدولة في مؤتمر المصالحة الذي عقد في الكونغو برازفيل، والخطوات المتخذة من قبل اللجنة للإعلان عن بدء أعمال اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الجامع، والتجهيز لملتقى المصالحة داخل ليبيا.

وكانت العاصمة الكونغولية برازافيل، استضافت يوم الخميس أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، بحضور رئيس جمهورية الكونغو، دنيس ساسو انغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، وتم بحث آخر التطورات والاستعدادات لعقد المؤتمر الجامع في ليبيا.