الساعدي: من الضروري حماية مكونات النهر الصناعي لأنه عصب الحياة

ليبيا – قال صلاح الساعدي مدير إدارة جهاز النهر الصناعي إن هناك تواصل مع مدير ادارة التشغيل والصيانة الذي أكد التواصل مع جهاز استثمار مياه النهر لتوفير كمية محدودة لا تتجاوز الـ 150-200 ألف مكعب التي لا تكفي بنغازي لأنها كانت تتغذى في 280 ألف لتر مكعب.

الساعدي أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المشكلة في زويتينة كبيرة وهذا بسبب الاعتداء على المسار، مؤكداً أنه تم التنبيه من قبل على ضرورة حماية مكونات النهر لأنه عصب الحياة لكن لم تكن هناك آذان صاغية للموضوع وحدث ما حدث.

ونوّه إلى أن العاملين في جهاز النهر الصناعي سيكونون في الموعد وسيتم تجاوز المشكلة لكن هذا ناقوس خطر للحكومات في ليبيا لتنتبه للنهر الصناعي.

وتابع “نحن أكدنا في أكثر من محفل ومناسبة ضرورة وجود استراتيجية مائية للدولة الليبية ورئيس الجهاز النهر الصناعي أكد ذلك وليست من تصريف النهر الصناعي فقط، نحن مجرد مشروع بسيط يقوم بتوصيل المياه لكن الاستراتيجيات تضعها الدولة”.

وشدد على تأكيدهم أكثر من مرة على ضرورة وجود بدائل كمحطات تحلية وحفر آبار جديدة، منوهاً إلى أن الجهاز مع رفع الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها النهر كل يوم.

وبيّن أن كتيبة أمن النهر واللواء طارق بن زياد و199 كلها متعاونة معهم لكن لابد من تفعيل القانون الذي يجرم الاعتداء على النهر.

كما استطرد خلال حديثة: “عندنا مشكلة تمويل، نحن عندنا رافعات 450 طن تم سرقتها وجميع معداتنا وآلياتنا المهمة سرقت وعند شرائنا لآليات جديدة سنتعرض لسعر الصرف 4 جنيه و80 قرش وكأننا أحد التجار! يفترض أن النهر يعامل بشكل خاص لأننا نتكلم عن أمن قومي مائي وحياة بشر ومشاريع ولابد للدولة أن يكون لها نظرة خاصة ولابد أن يمول النهر ويدعم بقوة”.

وأفاد أن الجهاز بدأ بأعمال التشغيل للمنطقة، متقدماً بالشكر لعميد بلدية اجدابيا ومدير عام شركة المياه والصرف الصحي على وقفتهم الجادة حيث تم البدء بسحب المياه ومن المتوقع أن يتم تفريغ المنطقة من المياه ويدخل فريق العمل لإصلاح العطل.

وأوضح أنه في حال كانت المشكلة بسيطة تحتاج أسبوع، متخوفاً من أن تكون بسيطة لذلك ربما تتوقف لأكثر من أسبوعين.