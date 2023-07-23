عبد العزيز: القبيلة عبارة عن غطاء اجتماعي وليس لها علاقة بالسياسة وتفقد هيبتها ومعناها بتدخلها

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، إن القبيلة عبارة عن غطاء اجتماعي وليس لها علاقة بالسياسة، مشيراً إلى أنه عندما تدخل القبيلة بالسياسة تفقد هيبتها ومعناها.

عبد العزيز أكد خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أنه عند الحديث عن الدولة المدنية يجب ابعاد القبيلة.

ورأى أن تعميق البعد القبلي في المنطقة الشرقية بالتحديد لم يكن صدفه.

وفيما يلي النص الكامل:

عندما تكلمنا عن الانتخابات نتكلم عن واقع حي حتى الناس تتدارك وتحاول تغيير واقعها وليس من مهمتي أن أخرج وأزيف واقع الناس، لما تكلمنا عن انتخابات درنة هذا فيديو واقع وقلنا إن المنطقة الغربية كل شيء يحل فيها بالقضاء.

ما يحدث في اجدابيا الآن، المغاربة وزوية اصدقائنا واحبابنا منهم وأغلبهم من الناس المحترمة وكل قبيلة ومجتمع تجد فيه الجيد والسيء ولكن في الأغلب لم نرى منهم إلا الخير، المغاربة وزوية جيران ونسب ويعرفون بعض ومن يشتغل على الفتنة بينهم سيفشل ولن تحدث وابشركم لأنهم يعرفون بعضهم ومجتمعهم ويعرفون بعض.

لما نتكلم ونقول إن القبيلة غطاء اجتماعي وليس لها علاقة بالسياسة وعندما تدخل بالسياسة يعني القبيلة تفقد هيبتها ومعناها، الدولة المدنية عندما نتكلم عنها ابعدوا القبيله!.

المقريف واختلف معه في قاعة المؤتمر الوطني لكن لا ينكر أحد أنه عقلية مدنية ولم يأتي بالمغاربة ولا عائلة المقريف ونوري بوسهمين زواري! وبعده خليفة الغويل وعمر الحاسي حتى الدبيبه لم نرى سيطرة ولا حكم عائلة بل على العكس الأمور ماشية والدولة مدنية ووزراء من كل الأطياف ولن تكون قائمة على أساس قبلي في المنطقة الغربية لو حدثت الانتخابات.

تعميق البعد القبلي في المنطقة الشرقية بالتحديد ليست لله. انتخابات وقبيله لا يأتي ونرى نتائجها الآن، أناشد العقلاء في مدن ليبيا أن يخرجوا بيان زوية والمغاربة أخوات وهذه متأكدين منها وأن الانتخابات لا علاقة لها بالقبيلة.

بالنسبة للحاجة برنية الكل يتألم ويدعي لها ورأيت مظاهرة لأهلنا في العجيلات لأجلها، وحبيت ان التقي الخيط من هذه المظاهرة وأقول لأهلنا في العجيلات أن لديكم دكتور محترم سامي زايد محبوس في قرغيزستان ظلماً وزوراً والرجل مسكين ويعاني من امراض عديده. السفارة في كازاخستان وعلى رأسها السفير يقوم بما يستطيع وليس غريب على اهل العجيلات ولكن أقول لهم مستعدين أن نصدر لكم تأشيرات لقرغيزستان وتفرجوا عن الاستاذ سامي زايد.