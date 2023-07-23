المشري يبحث نتائج مؤتمر المصالحة في الكونغو مع وفد مجلس الدولة

عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اجتماعا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع وفد لجنة المصالحة التابعة للمجلس، وذلك لمناقشة مؤتمر المصالحة الذي عقد في العاصمة الكونغولية برازافيل قبل أيام.

وتناول اللقاء نتائج مشاركة لجنة المصالحة التابعة للمجلس الأعلى للدولة في مؤتمر المصالحة الذي عقد في الكونغو والخطوات المتخذة من قبل اللجنة للإعلان عن بدء أعمال اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الجامع، والتجهيز لملتقى المصالحة داخل ليبيا.

واستضافت الكونغو برازافيل يومي الخميس والجمعة، أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية، بمشاركة رئيس الكونغو، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا دنيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وممثلين عن مختلف الأطراف الليبية والجامعة العربية والدول المعنية بالأزمة الليبية.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في كلمته خلال الاجتماع، أطراف الصراع الليبي، إلى إزالة كل العوائق الداخلية والخارجية التي تعيق العودة إلى تحقيق السلم الحقيقي.

واعتبر وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، أن الكرة في ملعب الليبيين، إذ رأى في الترحيب الحار الذي يتلقاه في كل مرة دليلا على الثقة التي جرى منحها لرئيس الدولة الكونغولية نيابة عن الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد استقباله في عدة مناسبات من قبل القادة الليبيين.