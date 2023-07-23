البخبخي: لجنة اعتماد الترتيبات المالية ومتابعة الانفاق العام جاءت من خلال لغة التهديد والإكراه

ليبيا – اعتبر يوسف البخبخي أكاديمي وباحث سياسي أن لجنة اعتماد الترتيبات المالية ومتابعة الانفاق العام جاءت من خلال لغة التهديد والإكراه أسس لها “خليفة حفتر” من خلال التهديد ومن هنا كانت الاستجابة لما هي أطرافها ومكوناتها.

البخبخي قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن هناك حالة صراع ومناكفة تنتقل للجنة، مستبعداً أن يصدر أي حل من لجنة أطرافها هم أطراف الأزمة وتتحرك في سياق مأزوم.

وأضاف: “اليوم نحن لسنا بصدد فكرة تنظيم الإنفاق بل نحن ربما في صدد ترشيد الانفاق أو وضع أولويات له، اليوم ما يقوم به المشروع الانقلابي هو حركة في سياق التدافع نحو الحصول على الأموال، لتمويل المشروع وتوظيف حالة التهميش وحالة الخلل القائم في ليبيا من خلال توزيع الإيرادات وابتزاز الحكومة ومؤسساتها للوصول للمال العام، هل هذا المال والوصول له مشروع لإصلاح الخلل وتأسيس عدالة اقتصادية؟ طبعاً لا، نتحدث عن شخوص ومصالح وإيرادات على ضد من خيارات الأمة واستقرارها”.

كما تساءل عن طيفية قيام اللجنة بتحييد المال العام إن كانت هي من تمثل الأطراف المتصارعة على المال العام خاصة أنها ليست لجنة فنية بحتة ومن خبراء بل تتمثل فيها أطراف ليست محايدة بحكم ارتباطات من كلفها أن تكون داخل اللجنة.

وتابع: “الأطراف اليوم عندما نتحدث عن مجلس النواب أو الرجمة بأي حق تمثل ليبيا؟ هذا توزيع الأوهام وليس الإيرادات، بأي حق هي لجنة فنية؟”.

ورأى في الختام أن هذه اللجنة لن تكون أفضل من لجنة الـ 6+6 التي أسسها مجلس النواب وكان أول من رفض مخرجاتها، بالتالي لا يتوقع من الأطراف أي التزام بأي مخرجات.