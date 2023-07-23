المنفي: علينا توحيد الجهود لاجتثاث جذور الهجرة غير النظامية والمقاربة الأمنية ليست حلا

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لحل معضلة الهجرة غير النظامية.

وقال المنفي في كلمة أمام مؤتمر الهجرة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما: “هذه الظاهرة المرتبطة بالإتجار بالبشر لا يمكن التصدي لها كدولة بمقدورنا، ولابد من العمل من أجل التنمية في القارة الأفريقية واستغلال الموارد الطبيعية”.

وأضاف المنفي: “علينا أن نوحد جهودنا لاجتثاث جذور وأسباب الهجرة غير النظامية ومواجهة هذه الظاهرة بالتضامن والتعاون، والمساعدة في الدفاع عن وحدة الأراضي والسيادة، وكذلك العمل على تعزيز الأمن على الحدود ومنع مراكب الموت من عبور الشواطئ”.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي: “ليبيا عبر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية واللجان المتخصصة تتصدى لهذه الظاهرة الإجرامية التي تمتد على سواحلنا”، داعيا دول الجوار إلى المشاركة في هذه الجهود.

وقال: “نحتاج إلى العون والمساعدة للتصدي للعصابات الإجرامية التي تخترق ليبيا وتنتهك حقوق الإنسان وتتسبب في معاناة المهاجرين والمعاناة الاقتصادية، رغم تسخير قدراتنا الإمنية لإغاثة اللاجئين”.