رئيس الكونغرس التباوي يشيد بجهود الاتحاد الإفريقي في رعاية المصالحة الليبية

الوطن| رصد

أشاد رئيس الكونغرس التباوي عيسى منصور، على الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي في رعاية مصالحة شاملة في ليبيا، وذلك خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في ثاني أيام اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية الذي عُقد بالعاصمة الكونغولية برازافيل.

وأكد منصور على تطلع الليبيين لأن تتوّج جهود الاتحاد الإفريقي بالنجاح، في رعاية مؤتمر للمصالحة الشاملة داخل ليبيا، مشيراً إلى أن الليبيون يلتقي فيه وجها لوجه، و ينطلق من طيّ صفحة الماضي، ويسير بعجلة الحاضر إلى المستقبل الذي يجسّد دولة القانون والديمقراطيةوالتداول السلمي على السلطة.