الانتخابات والمصالحة الوطنية محور لقاء اللافي مع باثيلي

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، لا سيما الانتخابات والمصالحة الوطنية، ونتائج اجتماعات لجنة 5+5 التي عقدت في باريس مؤخراً.

ووفقا لإعلام الرئاسي، فأن باتيلي، أشاد بالإعلان عن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية التي عقدت في العاصمة الكونغولية برازافيل خلال اليومين الماضيين، والتي ستمهد الطريق لانعقاد المؤتمر الجامع بمشاركة واسعة من أبناء الشعب الليبي.

وأكد استمرار المسؤول الأممي، دعم البعثة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بالتنسيق مع الخبراء المختصين التابعين للبعثة للمساهمة في نجاح هذا الملف.

بدوره أكد اللافي، أن اجتماعات اللجنة ستكون في ليبيا، لتقديمه رسالة إيجابية تعزز نجاح ملف المصالحة الوطنية، مشيرا للجهود المبذولة لانعقاد ملتقى العدالة الانتقالية بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين، وأسر الضحايا والحرب ونجاحه سيساهم في نجاح ملف المصالحة الوطنية، معتبرا أن استعادة الثقة بين الأطراف السياسية عاملا اساسيا لانجاح العملية السياسية إضافة للقوانين والتشريعات المصاحبة.