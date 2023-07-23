اجتماع لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

23 يُوليو 2023م – عَقدتْ اللجنة العليا للإشراف على سَير اِمتحانات شهادة إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي مساء اليوم، اِجتماعها الأول لِمتابعة سير اِمتحانات الدور الثاني لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي.

وَتناوَل الاِجتماع التَّقارير الفنِّية الخاصة بِامتحانات اليوم الأول، والثاني، والثالث من اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي واليوم الأول لاِمتحانات التَّعليم الأساسي الدِّيني، وامتحانات التَّعليم الأساسي للصم وضِعاف السمع.

كَما تناوَل الاِجتماع إتمام إجراءات صرف مكافآت لِجان الاِمتحانات، واللجان المركزية وإحالتها للمركز الوطني للامتحانات لِصرفها لِمستحقيها.

وَشدَّد الاِجتماع على المتابعة المستمرة لِسير الاِمتحانات، والتشديد على مُحاربة ظاهرة الغِش واتِّخاذ أشد الإجراءات التي تكفلها التشريعات ضد المخالفين.

يُشار إلى أنَّ اللجنة العُليا لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، تشكَّلت بِعضوية مديري المركز الوطني للامتحانات، مصلحة التَّفتيش التَّربوي، مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية، إدارت التَّعليم الأساسي والثانوي، تعليم واندماج الفئات الخاصة، التَّعليم الخاص، الخدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدَّعم والإرشاد النَّفسي، مكاتب المُتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية، والإعلام.