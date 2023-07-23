ليبيا الان

تحذير عاجل جديد.. موجة حر عنيفة قادمة للدول العربية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد خبير الأرصاد الجوية السعودية، حسن كراني، أن “معظم الدول العربية سوف تشهد موجات حر عنيفة”.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “الموجة الحرارية التي أدت لحرارة عالية على المتوسط من المغرب العربي، وشرقا حتى دول شرق المتوسط مرورا بتونس والجزائر وليبيا ومصر ودول بلاد الشام والسعودية ودول أوروبا، لم ولن تكون الأولى والأخيرة”.

وأشار خبير الأرصاد، إلى أنه “سوف تلي تلك الموجة موجات أعنف منها، تتوالى حتى نهاية الصيف، فغيروا مفهوم نمط العيش الصيفي المعتاد”.

وختم كراني، موضحًا أنه “تخيم على أغلب الدول العربية ما يعرف بـ”القبة الحرارية” والتي رفعت الدرجات إلى مستويات عالية تجاوزت حاجز الـ50 درجة في بعض المناطق”.

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موجة حر عنيفة

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صحيفة الساعة 24

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