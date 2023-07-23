ردا على مؤتمر روما.. حكومة حماد: توطين المهاجرين من أشد درجات الخيانة للوطن

حذرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، كل الأطراف المشاركة في مؤتمر روما للهجرة والتنمية، من اتخاذ أي قرارات أو توصيات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا بتوطين المهاجرين إلى أوروبا بإعادتهم إلى ليبيا تحت أي مسمى.

وأكدت الحكومة في بيان لها، أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الاختراقات للسيادة الليبية أن حصلت فعلا، معتبرة نفسها الحكومة المكلفة شرعيا من مجلس النواب وأن تمثيل ليبيا في هذا المؤتمر غير قانوني من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي وصفتها بمغتصبة السلطة، والتي انتهت ولايتها منذ أمد طويل.

كما أكدت حكومة حماد، بأنها لم ولن تسمح بتوطين أي مهاجرين على أقليم الدولة الليبية أيا كانت الأسباب، وأن القانون الليبي يعاقب المهاجرين غير القانونيين بعقوبات جنائية تصل إلى حد السجن، وعقوبات أخرى تبعية تتمثل في ابعادهم عن الأراضي الليبية إلى دولهم الأصلية.

وأضافت، أن ليبيا هي دولة عبور فقط وليست دولة مصدر أو مقصد، والأولى غعادة هؤلاء المهاجرين إلى دولهم التي هاجروا منها وتقديم الدعم والتنمية المكانية لهم على أراضي دولهم، من قبل الدول المتضررة من عمليات الهجرة غير المشروعة.

وهددت الحكومة المكلفة من البرلمان، باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في ترتيب وعود أو اتفاقات تخص توطين المهاجرين في ليبيا واعتبارها من أشد درجات الخيانة للوطن.