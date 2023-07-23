دبيبة يطالب بحق ليبيا في الدعم الدولي بملف الهجرة غير الشرعية

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، بحق ليبيا في الدعم الدولي في ملف الهجرة غير الشرعية، أمنيا وسياسيا وماديا، مؤكدا أن رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور.

ودعا الدبيبة، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، وتشارك فيه ليبيا. حيث استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، قادة 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ودبيبة، وعشر منظمات دولية.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن بلادها تقترح من خلال المؤتمر نموذجا تعاونيا مع الدول التي تشترك في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة الحاجة إلى تغيير النهج للتحكم في ظاهرة الهجرة.