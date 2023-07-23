ضبط شخصين قاما بسرقة عدد كبير من الهواتف المحمولة

تمكن “مركز شرطة بوعطني” بمديرية أمن بنغازي، خلال ساعتين من ضبط شخصين بسوق الجمعة قاما بسرقة عدد كبير من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي من مركبة مواطن يعمل كتاجر لبيع الهواتف المحمولة وتقدر المسروقات ب 32.000 ألف دينار.

إستجابة لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة بوعطني يوم الجمعة الماضية ضد مجهول قام بتحطيم زجاج مركبته وسرقة حقيبة كبيرة بها عدد كبير من الهواتف المحمولة وكذلك مبلغ مالي وقدره 2000دينار .

وأفاد ان قيمة المسروقات تقدر بمبلغ وقدره 32.000 ألف دينار وأفاد أيضا انه قام بوضع البضاعة داخل المركبة لنقلها للمحل الخاص به بمنطقة حي السلام شارع النقالات وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري وضبط الفاعلين وتم أنتقال أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم اول عيد الحبوني إلى مكان الواقعة .

وعند وصولهم وردت إليهم معلومات بأن هناك أشخاص يقومون ببيع هواتف محمولة بسوق الجمعة وبأسعار زهيدة (حرق) ويستقلون مركبة آلية نوع أوبل أسترا .

وعلى الفور تم أنتقال أعضاء التحريات إلى سوق الجمعة بمنطقة اللثامة وتم إعداد كمين محكم لهم وضبطهم وبحوزتهم الهواتف المسروقة وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ف.ن.م.من مواليد 2003 والثاني يُدعى ص.س.ص من مواليد 2005 وإعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة .