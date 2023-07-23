برلماني ليبي يطلق تحذيرات خطيرة عقب زيارة الدبيبة إلى إيطاليا

حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، إيطاليا من توقيع أي اتفاقيات أو تعهدات مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بشأن توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وقال الميهوب في تصريحات لـ”سبوتنيك” حول زيارة الدبيبة إلى إيطاليا والتكهنات بشأن توقيع اتفاقيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية: “نحذر دولة إيطاليا سواء الحكومة أو البرلمان من توقيع أي اتفاقية مع، عبد الحميد الدبيبة، والمنفي بخصوص توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد ونعتبر أي خطوة في هذا الاتجاه كأن لم يكن”.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي: “سيكون لنا رسالة بالخصوص موجهة لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الإيطالي”.

ودعا الميهوب “القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة، خليفة حفتر، بمنع توطين أي مهاجر بجميع السبل في ليبيا عامة والرقعة الجغرافية تحت سيطرة القوات المسلحة خاصة”.

ورداً على سؤال حول دعوة الدبيبة الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة متوازنة بشأن الهجرة غير الشرعية، أوضح الميهوب أن “الدبيبة أقدم على هذه الخطوة من أجل البقاء (في المنصب) وهو ينفذ كل ما يطلب منه”.

وأضاف أن “مجلس النواب الليبي سيطرح ويناقش ملف الهجرة غير الشرعية خلال جلسته القادمة تحت قبة البرلمان الليبي وسيكون هذا الملف حاضراً”.

وقال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في روما: “نثمن الجدية العالية التي تبديها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، للتعاون في ملف الهجرة غير النظامية، وندعو إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “نؤكد أن رؤيتنا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور، ونطالب في قمة اليوم بحق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنيًا وسياسيًا وماديًا”.