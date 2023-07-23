روما: لقاء مطوّل بين عبد الحميد الدبيبة وقيس سعيّد

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بروما.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية فقد تطرق اللقاء مطولا إلى جملة من المواضيع المتصلة بعلاقات الأخوة والتعاون الراسخة في التاريخ القائمة بين تونس وليبيا في شتى المجالات وسبل تطويرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتسوية بعض الملفات العالقة.

كما تناول اللقاء ضرورة مزيد تعزيز آليات وفرص التنسيق والتشاور على مختلف المستويات من أجل رفع التحديات المشتركة ومعالجة القضايا المطروحة على البلدين، ومن بينها ظاهرة الهجرة غير النظامية والمتاجرة بالبشر وتداعياتها السلبية لا فقط على البلدين بل كذلك على المنطقة وعلى العالم بأسره.