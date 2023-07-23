الدبيبة يطالب بحق ليبيا في الدعم الدولي أمنيا وسياسيا وماديا

دعا رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بشأن الهجرة غبير الشرعية.

وطالب الدبيبة، قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، بـ”حق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنيا وسياسيا وماديا”، مؤكدا أن “رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور”.

وثمن “الجدية العالية التي تبديها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية”، داعيا إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.