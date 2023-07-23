الدبيبة يبحث مع الرئيس التونسي توحيد جهود ملف الهجرة غير النظامية

بحث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ملف الهجرة غير النظامية، وسبل توحيد الجهود في مواجهة تدفقات المهاجرين.

وأوضح بيان حكومة الدبيبة، أن “الطرفان اتفقا على ضرورة تسريع عقد اجتماع يضم وزيري الداخلية في البلدين بهدف تنسيق جهود تأمين المناطق الحدودية المشتركة، مشدّدين على توحيد الموقف بشأن التعامل مع الاتحاد الأوروبي وكافة الأطراف الدولية ذات الاهتمام”.

وأشار البيان إلى أن “الدبيبة تطرق خلال لقائه سعيّد، إلى ملف حركة المواطنين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، وأهمية تنسيق الجهود ووضع الآليات لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين بالتوازي مع جهود الحكومة في تطوير وتجهيز المنفذ بمعدات حديثة تضمن سرعة الإجراءات”.