باتيلي لـ”اللافي”: نؤكد استمرار دعم البعثة لجهود الرئاسي لإنجاح المصالحة الوطنية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، لا سيما الانتخابات والمصالحة الوطنية، ونتائج اجتماعات لجنة 5+5 التي عقدت في باريس مؤخراً.

وخلال اللقاء، أشاد “باتيلي”، بالإعلان عن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية التي عقدت في العاصمة الكونغولية برازافيل خلال اليومين الماضيين، والتي ستمهد الطريق لانعقاد المؤتمر الجامع بمشاركة واسعة من أبناء الشعب الليبي.

وبحسب بيان صادر عن المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أكد “باتيلي” استمرار دعم البعثة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بالتنسيق مع الخبراء المختصين التابعين للبعثة للمساهمة في نجاح هذا الملف.

وبدوره أكد اللافي، أن اجتماعات اللجنة ستكون في ليبيا، لتقديمه رسالة إيجابية تعزز نجاح ملف المصالحة الوطنية، مشيرا للجهود المبذولة لانعقاد ملتقى العدالة الانتقالية بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين، وأسر الضحايا والحرب ونجاحه سيساهم في نجاح ملف المصالحة الوطنية، معتبرا أن استعادة الثقة بين الأطراف السياسية عاملا اساسيا لانجاح العملية السياسية إضافة للقوانين والتشريعات المصاحبة.