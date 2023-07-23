الدبيبة يبحث مع نظيره المالطي التعاون في ملف الهجرة والقضايا المتعلقة بها

بحث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبد الحميد الدبيبة” مع نظيره المالطي “روبرت أبيلا” تعزيز التعاون الثنائي بين البلديْن في عدد من القضايا المشتركة.

وعُقدت المحادثات على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية المنعقد في رُوما، حيث تمّ التركيز على سبل التنسيق في ملف الهجرة والقضايا المتعلقة بها، بالإضافة إلى مناقشة الملفات المشتركة بين البلديْن.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجدّدة ومشروعات الطاقة الشمسية. بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبر “فيسبوك”.