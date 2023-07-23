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عميد تراغن: كل المنطقة الجنوبية ترفض توطين المهاجرين

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رفض عميد بلدية تراغن عبدالسلام شنقنة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

وقال شنقنة في تصريح صحفي إن كل عمداء المنطقة الجنوبية أجمعوا على رفض توطين المهاجرين، مشيرا إلى أن تخصيص إيطاليا مبالغ مالية كدعم لملف المهاجرين لن تصل إلى المهاجرين وإنما ستذهب إلى بعض المنتفعين والسياسيين.

وأكد عميد تراغن أن الرفض لا يتعلق بعمداء الجنوب فقط وإنما بجميع المواطنين في المنطقة والمكونات العرقية والمجالس الاجتماعية.

وأضاف أن مايحدث هو محاولة زيادة الأزمات في ليبيا، متسائلا عن كيفية الحديث عن توطين مهاجرين وتعايشهم في دولة غير مستقرة وهناك أزمات بين مواطنيها.

 

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توطين ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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