الدبيبة يدلي بتصريحات جديدة حول العملية العسكرية غربي ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إن نحو 2 مليون مهاجر غير نظامي على الأراضي الليبية.

جاء ذلك في كلمة للدبيبة، خلال انعقاد أعمال المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية، في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من القادة وممثلي دول من أوروبا وإفريقيا.

وفي كلمته التي نقلتها الصفحة الرسمية للحكومة الليبية على فيسبوك، قال الدبيبة إن “الموت البطيء والجوع والجفاف والحرارة والمناخ الصحراوي هو ما يواجهه المهاجر الحالم بالوصول إلى أوروبا هربا من الفقر والحرب وكل هذه المآسي تفرض علينا وضع إطار للتنمية لتجنب حدوثها”.

وأضاف أن “ليبيا تستضيف قرابة مليوني لاجئ ومهاجر من جنسيات عربية وإفريقية وآسيوية بينهم نحو 9 آلاف فقط يقيمون بمراكز الإيواء (مراكز احتجاز حكومية للمهاجرين غير النظاميين)”.

وأكد رئيس الوزراء الليبي نجاح بلاده “في إعادة عشرات الآلاف منهم إلى دولهم عودة طوعية بالتعاون مع المنظمات الأممية”.

وقال: “نعمل لمساعدة المهاجرين في ليبيا وهم مُعفوْن من الضرائب على الماء والكهرباء ونقدم لهم المساعدات اللازمة”.

وفي الإطار ذاته، أوضح الدبيبة أن حكومته أطلقت “عملية عسكرية ضد شبكات تهريب الوقود والبشر والتي تعد أول تحرك جدي من السلطات الليبية”.

وعن ذلك أضاف: “تمكنا من اعتقال العديد من مهربي البشر وإحالتهم للقضاء الليبي”.

وعن رؤية بلاده نحو الملف، قال الدبيبة: “تعتمد رؤيتنا على 3 أسس أولها خلق جبهة للتصدي للهجرة وإقامة آليات دولية مشتركة لا تتوقف على المبادرات الثنائية وحدها”.

وأضاف “الأساس الثاني لرؤيتنا هو محاولة تجنب مقترح توطين المهاجرين في دول العبور، والثالث هو إنشاء مقاربة تتعلق بتعزيز التنمية في دول المصدر”.