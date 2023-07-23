العابد: هناك ضرورة لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة “علي العابد الرضا” مدير عام منظمة العمل العربية “فايز المطيري “.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن اللقاء بحث المواضيع ذات العلاقة بقضايا العمل والعمال، وسبل التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل العربية، والتأكيد على نهج الحكومة ووزارة العمل بالعمل ضمن سياسة “التشغيل” لمعالجة مشكلة الباحثين عن العمل، من خلال دعم القطاع الخاص، مشيراً إلى الإطار الاستراتيجي من خلال التدريب والتأهيل ومراكز التدريب التابعة للوزارة.

ووفق البيان، أوضح العابد أن هناك ضرورة لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي عبر دعم ريادة الأعمال لنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل إلى صاحب عمل، لافتاً إلى أهمية الشراكة الحقيقية والتعاون مع منظمة العمل العربية وفق ما تملكه من إمكانيات في هذا المجال.

واستعرض المطيري تدريب كوادر وزارة العمل والتأهيل عبر المركز العربي لتنمية الموارد البشرية الذي يقع مقره في العاصمة طرابلس وأيضاً لجميع الدول العربية، ومنها ليبيا، للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في تنسيق جهود أصحاب العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، بحسب البيان.