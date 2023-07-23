اللافي يبحث مع باتيلي آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

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بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي آخر مستجدات الأوضاع، لا سيما الانتخابات والمصالحة الوطنية، ونتائج اجتماعات لجنة 5+5 التي عقدت في باريس مؤخراً.

وأشاد باتيلي بالإعلان عن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية التي عقدت في العاصمة الكونغولية برازافيل خلال اليومين الماضيين، والتي ستمهد الطريق لانعقاد المؤتمر الجامع بمشاركة واسعة من أبناء الشعب الليبي.

وقدم البعوث الأممي إحاطة حول اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الليبية بهدف تحقيق الاستقرار، والوصول لأجراء انتخابات توافق على نتائجها جميع الأطراف.

وأكد باتيلي استمرار دعم البعثة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بالتنسيق مع الخبراء المختصين التابعين للبعثة للمساهمة في نجاح هذا الملف.

ومن جهته، ذكر اللافي أن اجتماعات اللجنة ستكون في ليبيا، لتقديمه رسالة إيجابية تعزز نجاح ملف المصالحة الوطنية.

وأشار للجهود المبذولة لانعقاد ملتقى العدالة الانتقالية بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين، وأسر الضحايا والحرب ونجاحه سيساهم في نجاح ملف المصالحة الوطنية.

واعتبر النائب استعادة الثقة بين الأطراف السياسية عاملا أساسيا لإنجاح العملية السياسية إضافة للقوانين والتشريعات المصاحبة.