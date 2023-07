قال النائب بالمجلسِ الرئاسي عبدالله اللافي إن تشكيل حكومة جديدة يتطلب التوافق على خارطة طريق واضحة المعالم مكتملة الأركان، يمكن من خلالِها الوصول إلى موعد للانتخابات.

وأوضح اللافي في مداخلة مع الأحرار أن إجراء الانتخابات يتطلب استعادة الثقة بين الأطراف السياسية؛ معتبرا أنه إذا شكلت حكومة جديدة فستواجهها نفس العراقيل التي واجهت الحكومات السابقة.

وأكد اللافي على أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس مبني على العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب.

وشدد اللافي على أن ملف المصالحة الوطنية هو ملكية ليبية خالصة، لا يمكن التفريط فيه ولا مشاركة الآخرين به، بحسب قوله.

وذكر اللافي أن السبب في اختيار الكونغو بلدا لاستضافة الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة، كونها تترأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المتعلقة بالشأن الليبي.

وأضاف اللافي أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، ستعمل من ليبيا خلال مدة أقصاها 10 أيام، وذلك بمجرد استكمال باقي الأطراف لممثليهم في اللجنة، مؤكدا على ضرورة تمثيل جميع الأطراف في مسار المصالحة الوطنية.

وأضاف اللافي أن المؤتمر الجامع الذي سيعقد داخل ليبيا، ستنبثق عنه 3 مسارات تأسيسية وتشريعية وتنفيذية، مشددا على ضرورة معالجة مسار العدالة الانتقالية قبل الذهاب للمسارات الثلاثة.

وفي سياق متصل، بحث اللافي مع المبعوث الأممي عبدالله باثيلي آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا المتعلقة بملف الانتخابات والمصالحة الوطنية، ونتائج اجتماعات لجنة 5+5 التي عقدت في باريس.

واحتضنت جمهورية الكونغو، نهاية الأسبوع الماضي مؤتمر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجالس الرئاسي والنواب والدولة، وممثلين عن خليفة حفتر وسيف القذافي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post اللافي يتحدث للأحرار عن صعوبات تشكيل حكومة جديدة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار