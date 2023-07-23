الرباعي: ملاحظات باتيلي على قوانين 6+6 تكشف مماطلته في الوصول للانتخابات

قالت عضو مجلس النواب “ابتسام الرباعي” أن، ملاحظات باتيلي بشأن قوانين 6+6 غريبة وتدعو للتساؤل عن علاقته بحكومة الدبيبة.

وأضافت “الرباعي” في تصريحات صحفية أن، ملاحظات باتيلي على قوانين 6+6 تكشف مماطلته في الوصول للانتخابات وهو موقف غريب ومرفوض.

وأشارت إلى أن، قوانين الانتخابات صادرة عن لجنة 6+6 المنصوص عليها في التعديل الدستوري وتم الاتفاق بشأنها بين النواب والدولة.

وأكدت أن، دور الأمم المتحدة يقف عند اتفاق الأطراف فهي جهة تقرب وجهات النظر وليس لها الحق في التدخل في قوانين البلاد.