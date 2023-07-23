الدبيبة والرئيس الإماراتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الوطن| رصد

أجرى رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، مباحثات مع رئيس دولة الإمارات المتحدة محمد بن زايد، حول تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، و سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وناقش الطرفان على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية المنعقد في روما، سبل توطيد وتعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وثمّن الطرفان استئناف حركة الطيران المباشر بين ليبيا و الإمارات، مؤكدَين على ضرورة استمرار تطوير العلاقات وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.