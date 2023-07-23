محامية لبنانية توضح ملابسات مثيرة وتستعرض أدلة تبرئ هانيبال القذافي

قالت بشرى الخليل، المحامية السابقة عن المواطن هانيبال معمر القذافي، المحتجز في لبنان، إنه «لا مبرر قانوني لاحتجاز هانيبال»، مشيرة إلى أنه تلقى وعودا من جهة ما بإطلاقه إذا جرى استبعادها من فريق المحامين في العام 2015.

وأوضحت، العضوة السابقة في فريق الدفاع عن هانيبال: «في العام 2015 كلفتني عائشة القذافي بتولي المهمة، ووافقت دون تردد، لكن في وقت لاحق طُلب من هانيبال أن يعزلني من فريق الدفاع مقابل الإفراج عنه».

وأضافت: «كنا قاب قوسين أو أدنى من الإفراج عن هانيبال، بعد أن أستطعت سحب القضية من المحقق العدلي الذي كان يحقق في قضية موسى الصدر»، حسب مداخلة إلى برنامج «هذا المساء»، أذيعت، مساء أمس السبت، على قناة «الوسط» (Wtv).

واستعرضت محامية هانيبال السابقة بعض الأدلة القانونية التي تبرئ هانيبال، قائلة: «كان عمر هانيبال سنتين وقت واقعة اختفاء الإمام موسى الصدر، ولا يعلم عنها شيئا. كما أنه لا يمكن لرئيس دولة أن يكشف ملفات الدولة أمام أسرته وأفراد عائلته»، مضيفة في الوقت نفسه: «القانون اللبناني لا يجرم التكتم على معلومة تتصل بواقعة اتهام الجد أو الأب، فهذا حق قانوني للشخص».

وكشفت المحامية اللبنانية أن «النائب السابق في البرلمان اللبناني حسن يعقوب (نجل الشيخ محمد يعقوب) أملى معلومات على هانيبال وقتما اختطفه في مرزعة عقب قدومه من سورية، وطلب منه أن يسجلها في شريط مصور»، مستندة في هذه المعلومات إلى شاهد على هذه الواقعة، وهو عضو سابق في حركة أمل.