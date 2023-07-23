محذرًا اللبنانيين من استثماراتهم في ليبيا.. إعلامي ليبي : هانيبال شبه مُعاق في القبو المحتجز به

أوضح الإعلامي عبد الحكيم معتوق أن الإطار القانوني لاختطاف هانيبال نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذاف غير صحيح، والحالة الصحية له توجب ضرورة الإفراج عنه.

وأشار معتوق في مقابلة تلفزيونية، الى أن هانيبال يتعرض لظروف سيئة في السجن وقتلوه ضربًا، ما تسبب في إصابته بروماتيزم في العمود الفقري.

وقال معتوق أن هانيبال شبه مُعاق ويعاني من ظروف صحية متردية في القبو المحتجز به مشيرًا الى أنه لا يوجد بند إنساني واحد يسمح باستمرار احتجاز هانيبال، ولم يثبت أحد تورط أي شخص في اختفاء موسى الصدر.

وأضاف الاعلامي الليبي الى أن لا يمكن لهانيبال أن يكون له علاقة بالقضية، وهذا كله لا يبرر أبدًا اختطافه ومعاملته بتلك الطريقة.

ولفت معتوق الى أن القضية أصبحت صفقة سياسية، فمن غير المعقول أن تتحول حالة إنسانية بين الحياة والموت إلى ورقة يراهن بها أحد على سقوط نظام أو كسب نظام.

وتابع معتوق :”هناك ضعف في الأداء الليبي بقضية هانيبال، فنحن ليس لدينا سفارة في لبنان، بينما هناك سفارة لبنانية في طرابلس”.

وأكمل معتوق أن كل الأساليب التي قد تؤتي بحل فشلت، سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي، ولن يكون هناك حل إلا من خلال استخدام أساليب الضغط.

وأشار الى أن هناك قطاع كبير من الليبيين مغتاظ جدًا من السلوك الذي تتعامل به السلطة اللبنانية مع هانيبال.

وأحذر معتوق اللبنانيين بأن لهم استثمارات بمليارات الدولارات في ليبيا، وهم بحاجة لساحة ونافذة بعد انقطاع أموال الخليج عنهم.