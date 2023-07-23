قزيط: أطالب مجلسي “النواب والدولة” بمخاطبة غوتيريش لاستبدال باتيلي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “أبو القاسم قزيط”، ملاحظات باتيلي بشأن قوانين 6+6 كشفت أن شغله الشاغل عرقلة أي توافق نحو الانتخابات.

وأضاف “قزيط” في تصريحات صحفية قائلا: باتيلي أصبح لا يمثل دور الوسيط بين البرلمان ومجلس الدولة.

وأشار إلى أن، باتيلي تحول من دور الوسيط الى دور المخرب للعملية السياسية برمتها. على حد قوله.

وتابع قائلا: هناك أقاويل كثيرة نشرتها صحف أجنبية منذ عام 2018 حول ذمة ومصداقيته باثيلي المشكوك بها.

كما طالب مجلسي “النواب والدولة” بمخاطبة غوتيريش لاستبدال باتيلي بمبعوث آخر أكثر نزاهة وأقل إثارة للريبة والشكوك.