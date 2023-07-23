الدائرة الدستورية تقضي بعزل مفتاح القوي والأعلى للقضاء يُهدد بانقسام الجهاز

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

وبموجب هذا الحكم لم يُعد مفتاح القوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.

وعقب حكم الدائرة الدستورية بعزل القوي، طالب الأعلى للقضاء النواب في بيان، بإنشاء محكمة تنازع الاختصاص ويُهدد بانقسام الجهاز القضائي.

وبحسب البيان فأن هذا الحكم أقل نتائجه انقسام الجهاز القضائي.

وطالب البيان بإرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين لحين إنشاء محكمة التنازع.

وأشار البيان الى ان الحكم اكتنفه العوار بدءًا بانتفاء ولاية مُصدره طبقا لقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي ما برح النواب يخاطبنا للعمل بأحكامه.

ولفت البيان الى ان هناك عوار صاحب أيضًا إجراءات هذا الطعن بالذات وانتقائه دون غيره من الطعون.

ووفقًا للبيان تم الإخلال بحق الدفاع بعدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته للاستعداد لتحضير دفاعها وتقديم مستنداتها.