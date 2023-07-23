الداخلية تعلن القبض على تشكيل عصابي خطير ومطلوب في عدة وقائع

أعلنت وزارة الداخلية، الاحد عن تمكن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ( اربعة اشخاص ) .

وبحسب الداخلية فأن التشكيل العصابي متهم في وقائع سطو مسلح مقيدة ضد مجهولين من بينها واقعة خطف وابتزاز في دائرة مركز شرطة عين زارة سنة 2017 ، وواقعة سطو مسلح وسرقة بالاكراه في دائرة مركز شرطة عين زارة سنة 2020 ، وواقعة سرقة في دائرة مركز شرطة قصر بن غشير سنة 2022 ، وواقعة سرقة في دائرة مركز شرطة باب بن غشير سنة 2023 ، وواقعة سرقة في دائرة مركز شرطة تاجوراء سنة 2023 .

هذا وضبط السلاح المستعمل في الوقائع المذكورة نوع مسدس واسترجاع جزء من مبلغ مالي مسروق سبعة آلاف واربعمائة واربعين دينار مع التحفظ على سيارة نوع تويوتا تندرا تم شراءها من ضمن المبلغ المسروق .

واتخذت الاجراءات القانونية وتم احالة المقبوض عليهم الى النيابة العامة من حيث الاختصاص