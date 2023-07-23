ليبيا… الارصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة وتحذيرات هامة بشأن طقس اليوم وغداً – فيديو

أكد خبراء الارصاد في المركز الوطني للارصاد في تقرير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا، أنه لاتزال الأجواء ساخنة على أغلب مناطق ليبيا نتيجة كتله هوائية ساخنة .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة زيادة اليوم الاثنين على أغلب المناطق الغربية والدواخل، وتكون مرتفعة وفوق معدلاتها الفصلية.

وحذر خبراء الارصاد من أن موجـة الحر تبلغ ذروتها اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء على اغلب مناطق ليبيا لتتراوح الحراره خلال اليومين القادمين مابين (34-47) على المناطق الشرقية ومابين (38-47) على المناطق الغربية ومابين (40-45) على المنطقة الجنوبية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجع ملحوظ بداية من مساء يوم الأربعاء علي مناطق أقصي الشمال الغربي.

طقس الثلاثاء

وبحسب تقارير عن الطقس سيكون يوم الثلاثاء الأكثر إرتفاعاً والأشد حرارة خلال هذه الموجة اذ ستتراوح درجات الحرارة مابين 42 – 47 درجة مئوية بإذنه تعالى.

وفيما يلي درجات الحرارة المسجلة ظهر يوم الاحد ببعض المحطات الساعة 14:00 ظهراً:

طرابلس 41°

الزاوية 42°

العزيزية 45°

الكريمية 44°

ترهونة 44°

بني وليد 42°

غريان 43°

الوطية 45°

الجميل 44°

الزنتان 42°

صبراتة 41°

زوارة 42°

نالوت 44°

وازن 44°

مسلاتة 43°

الرحيبات 43°

عين زارة 44°

وادي الربيع 44°

قصر بن غشير 45°

طريق المطار 45°

السبيعة 45°

الطويبية 43°

بدر 44°

تيجي 44°

العسة 45°

زلطن 45°

العجيلات 43°

يفرن 41°

ككلة 42°

رقدالين 41°

صرمان 40°

سوق الاحد 45°

الزهراء 43°

الطويشة 43°

سواني بن آدم 44°

القره بوللي 42°

الخمس 40°

زليتن 42°

مصراتة 41°

الهدراعة 43°

غدامس 42°

القريات 41°

درج 41°

سبها 42°

اوباري 41°

غات 40°

القطرون 42

هون 41

زلة 40

مرادة 40

مسوس 44°

الخروبة 44°

جردس العبيد 38°

الابيار 41°

الخويمات 44°

انتلات 41°

التميمي 38°

اجدابيا 35°

بنغازي 35°

المرج 38°

شحات 37°

البيضاء 36°

درنة 35°

طبرق 32°

سرت 32° .