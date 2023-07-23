اعلان هام من وزارة التربية والتعليم بشأن نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً هاماً مساء الاحد، بشأن الاعلان عن نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2023 – 2022 م.

ودعت وزارة التربية والتعليم وسائل الاعلام المختلفة والاعلاميين لحضور وتغطية مراسم اعتماد واعلان نتائج شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي باقسامها العلمي والادبي والديني للعام الدراسي 2022 – 2023 م.

واضافت الوزارة في بيانها ان مؤتمر اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في ليبيا سيكون يوم غدا الثلاثاء 25 يوليو 2023 الساعة الواحدة ظهراً في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم .