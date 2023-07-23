سبها.. القاء القبض على متهم سوري عقب هروبه الى مصراتة

أعلنت مديرية أمن سبها، الاحد عن ضبط مركز شرطة سبها المدينة متهم سوري بالسرقة وذلك عقب هروبه الى مصراتة .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية أمن سبها، حضر بتاريخ 24 يونيو 2023 الى مركز شرطة سبها المدينة المواطن/ م ح و / مواليد/ 1988م / الإقامة/ سبها المهديه/ المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ وابلغ عن شخص سوري الجنسية يعمل معه في مطعم قام بسرقة مبلغ مالي خمسة الف دينار ليبي وبعض معدات المطعم وهرب من مدينة سبها وانه حاليآ في مدينة مصراتة.

وعليه تم التعميم علي المشكو فيه وتم ضبطه بتاريخ 17�72023 من قبل أعضاء سرية المهام الخاصة التابعه لمديرية أمن مصراتة .

وتم تكليف أعضاء من شرطة مركز سبها المدينة للانتقال واحضاره للمركز وعليه تم جلب المشكو فيه للمركز وبالتحقيق معه الاسم/ ع خ م ا/ مواليد/ 1998م / المهنة/ عامل مطعم / الإقامة/ سبها سكره/ الجنسية/ سوريا/ واعترف بما نسب اليه وتم احالته الى النيابة العامة.