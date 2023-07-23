تحذير هــام من جامعة طرابلس لطلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان

نوه قسم التسجيل والقبول بكلية طب وجراحة الفم والأسنان – جامعة طرابلس طلبة الكلية كافة بأنه في حالة عدم استكمال الطالب لعملية التسجيل بالصورة الصحيحة خلال هذا الأسبوع عليه تحمل كامل المسؤولية، وأن الطالب الغير مسجل على المنظومة يحتسب في عداد المنقطعين دراسياً.

ولذا يطلب من جميع الطلبة الالتزام بالتعليمات المرفقة مع إعلانات التسجيل الخاصة بالكلية حتى يتسنى لكم الاطلاع على نتائجكم.

ونوه القسم على أن أي طالب غير مسجل على المنظومة لن يتمكن من الحصول على نتيجته لهذا العام الجامعي 2022 – 2023 م.