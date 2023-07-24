لاغا: تنفيذ معاهد الصداقة الليبية الإيطالية يقطع الطريق على مخطط التوطين الأوروبي الإيطالي

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اعتبر عضو هيئة صياغة الدستور عن مرزق، محمد لاغا أن تنفيذ معاهد الصداقة الليبية الإيطالية يقطع الطريق على مخطط التوطين الأوروبي الإيطالي.

وقال لاغا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”استئناف تنفيذ معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، التي تم التوقيع عليها في 2008 هي الحل الوحيد والحقيقي، لقطع الطريق على مخطط التوطين الأوروبي الإيطالي.

وتابع عضو هيئة صياغة الدستور في منشوره :”غير ذلك عبث، ورشاوى سياسية لبقاء الدبيبة في السلطة”.

وأوضح لاغا أنه لاسبيل لمواجهة مشروع التوطين الظلامي إلا بتفعيل معاهدة الصداقة، الإيطالية الليبية الموقعة سنة 2008.

ولفت عضو الهيئة، إلى أن المعاهدة تُرتب التزامات على دول الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، بقفل الحدود الليبية وبتكاليف نقل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وذكر لاغا، أن الدول التي تقود مشروع التوطين لن تتخلى عن الدبيبة ، لأنها ترى في وجوده فرصة للتنصل من التزاماتها وتمرير المشروع، مقابل دعم استمراره في السلطة.