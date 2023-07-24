لنقي: بعد الانقسام في السلطة القضائية لم يتبق شيء.. وعلينا العودة لدستور 51

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “أحمد لنقي”، إنه لا يرى مخرجا من الفوضى التشريعية التي أوقعنا فيها مجلس النواب إلا بالرّجوع لدستور الاستقلال الصادر عام 1951 م والعودة للملكية الدستورية.

وأوضح لنقي في تصريحات صحفية، أنه لم يتبقّ شيء لننتظره بعد الانقسام في السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والمؤسّسة العسكرية. بحسب قوله.