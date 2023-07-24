السريري: ملاحظات باتيلي على قوانين لجنة “6+6” هدفها التشويش وتعطيل الانتخابات

الوطن|متابعات قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة “فتح الله السريري إن ملاحظات المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” على قوانين “6+6” لصالح أشخاص ومجموعات بعينها، هدفها التشويش وتعطيل الانتخابات، مؤكدًا أن البعثة الأممية في ليبيا تعمل لصالح أشخاص ومجموعات معينة، والأطراف الدولية هي فقط من تُطالب الانتخابات التشريعية.

وأشار السريري إلى أن ملاحظات باتيلي على قوانين 6+6 تثير حفيظة الليبيين ويعتبرونها تدخلات وتجاوزات غير مقبولة من البعثة الأممية التي تجاوزت العمل المنوط بها بموجب قرار إنشائها فهي للدعم والمساندة وليست بعثة إملاء وإصدار قرارات منوهاً أن البعثة سكتت دهرًا ونطقت كفرًا وتحدثت بعد نحو عام من صدور التعديل الدستوري الـ13

وأكد عضو مجلس الدولة انه لايمكن للجنة 6+6 أن تخرج عن الإطار الدستوري الذي يمثله الإعلان الدستوري الـ13، وإلا ستكون قوانينها غير دستورية متسائلاً لماذا لم يُقدم باثيلي توصياته بشأن التعديل الدستوري إلا بعد نجاح لجنة 6+6 في إنجاز القوانين التي كانت تراهن على فشلها العديد من الأطراف الداخلية والدولية.

وبين السريري أن موضوع المُطالبة بانتخابات برلمانية فقط أصبح متأخرًا جدًا ولم يعد ممكنا بعد عمل لجنة 6+6 وإنجاز القوانين وأن توصيات باثيلي لا تعني شيئا وبعضها متناقض، وتدافع أيضًا عن عدد محدد من الأشخاص حاملي الجنسيات الأجنبية.