الميهوب يحذر إيطاليا من توقيع اتفاقية مع المنفي والدبيبة بشأن توطين المهاجرين

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حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب السلطات الإيطالية من توقيع أي اتفاقية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن توطين المهاجرين.

وأكد الميهوب في تصريحات لتلفزيون الوسط أن توقيع أي اتفاقيات في ملف توطين الهجرة غير القانونية نعتبره كأن لم يكن.

وتابع رئيس اللجنة :”سنخاطب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الإيطالي بالخصوص، ونطالب القيادة العامة بـمنع توطين أي مهاجر بجميع السبل في ليبيا”.

واشار الميهوب إلى أن مجلس النواب سيناقش ملف الهجرة غير القانونية في الجلسة القادمة.